La Fnac offre un steelbook pour tout achat du jeu Super Mario 3D World sur Switch. Avec en plus 15€ en CC.Malheureusement, je n'ai pas de visuel pour le momentLe steelbook Coréen, merci Axlenz[MAJ2]Le visuel du steelbook est enfin disponible et c'est exactement le même que celui proposé par Micromania.Le steelbook est disponible, il faut le mettre dans le panier et hop le bonus de preco plutôt sympa avec les 15€ en CC.