"Oui, je pense que oui", a déclaré Refenes, lorsqu'on lui a demandé si la série S de Xbox tiendrait la route pour les jeux de la neuvième génération à forte intensité graphique. "Je veux dire qu'il y aura peut-être moins d'effets, des ombres plus croustillantes, des flaques d'eau et d'autres choses, mais dans l'ensemble, le fait de pouvoir jouer en 1440p à 60FPS est plutôt génial. Cela pourrait faire une différence dans 5 à 8 ans, mais j'imagine que d'ici là, même les séries X et PS5 seront en fin de vie, si elles n'ont pas déjà été dépassées par leurs versions respectives, plus grandes et meilleures".

Co-createur Tommy Refenes de Super Meat Boy:Tant mieux je dirais, notamment pour les multiplateformes. Moi qui est douté fortement d'elle je serais ravis d'avoir 100% tort sur cela.