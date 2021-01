je delete l'article dès que j'ai ma réponseIl y a des connaisseurs ici donc je pose mes questions. Que dit la loi ? 120m max en hauteur et à 300m de distance max en France? On enregistre son appareil sur le site alpha tango, ok ... Est ce que le site va suivre notre drone a chaque vol ? Du flicage en gros? Histoire de nous donner une amende de manière automatisé ? Je vous pose cette question car j'ai un spot à 200m de chez moi assez top pour décoller. Le soucis c'est que c'est dans une zone rouge mais à 20metre de là, c'est une zone autorisée (inaccessible à pied) donc je ne peux pas m'y rendre. Du coup, si je décolle dans la zone rouge puis 20m plus loin, je suis dans une zone autorisée puis je lance l'enregistrement à ce moment là, c'est possible? Ou alors le site va pister mon drone, voir que j'ai décollé d'une zone rouge (mais dégagé) et me coller une amende? Ou alors faut vraiment se faire chopper par la police, du genre voler en plein Paris pour se prendre une amende ? être pris sur le faitIl suffit de l'enregistrer qu'une fois pour toute l'Europe mais si on part en Asie par exemple ?Map zoomée :