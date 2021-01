L'équipe de développement aurait déclaré lors d'une vidéo datant de fin décembre 2020 que NieR version "father" pourrait être inclus au jeu (comme DLC payant je suppose) à la condition que ce dernier atteigne au minimum la moitié des ventes de NieR Automata.Soit, il faudrait que le jeu atteigne les 2,5 millions de jeux vendues pour avoir le choix entre jouer avec le frère ou le père...Je pense que c'est un challenge facile à atteindre, mais ce genre de chantage reste idiot. A mon humble avis, tout est déjà prêt, ils vont jouer les grands seigneurs et nous balancer le DLC 6 mois plus tard (ça reste que mon avis au cas ou!!)

posted the 01/12/2021 at 09:16 AM by xenofamicom