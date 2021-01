DietPI, c’est pour faire simple, un Linux alléger à base Debian. A l’origine faite pour RaspberryPI, elle intègre tout ce qu’il faut pour se faire un petit serveur dédié à une ou plusieurs taches. A voir en fonction de votre RaspberryPI. La distribution se veut être simple et complète à la fois, offrant des outils pour paramétrer son système facilement tout en laissant une grande liberté à l’utilisateur en n’imposant quasiment aucun choix. DietPi peut aussi bien être utilisé en tant que base pour un serveur, comme distribution pour lancer un média-center ou encore comme micro-ordinateur en installant un DE léger. Beaucoup de choses sont possibles vraiment. Un peu à la manière de YunoHost, la distribution propose avec son outil maison DietPi-Software de pouvoir installer facilement des logiciels optimisés pour DietPi et surtout fonctionnel directement après l’installation.

Like

Who likes this ?

posted the 01/10/2021 at 02:51 PM by sussudio