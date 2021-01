Vidéo très intéressante. Je comprend mieux cette mode du minimalisme qui fait fureur depuis quelques années. Ça prépare déjà les esprits à ne plus rien posséder. Même le forum de Davos l'affiche en clair «Vous ne posséderez rien» – Et «vous en serez heureux».Et le revenu universel.....séduisant sur le papier mais encore une fois il y a quelque chose qui pue. On donne jamais d'argent gratuitement sans contrepartie.Donc la dématérialisation des contenus (vidéos, musiques, jeux-vidéos) va dans le meme sens que le Great Reset ? On sera que des locataires ad vitam aeternam ? Amassous risque de faire un AVC....