winget (Windows Package Manager Client) est un outil en ligne de commandes qui permet de découvrir et d’installer des applications plus facilement sur un PC Windows 10 comme sur macOS et n’importe quelle distribution Linux.

Chocolatey est un gestionnaire de paquets pour Windows. C’est un programme qui vous permet d’installer et de désinstaller des applications à la vitesse de l’éclair en utilisant la commande choco. Son point fort : il est capable de mettre à jour l’ensemble des applications installées sur votre système avec une seule commande !