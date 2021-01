[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 459,243 (1,423,450)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 202,132 (6,472,485)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 152,052 (3,541,036)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 129,275 (2,157,719)[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 108,052 (4,068,039)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 91,336 (499,156)[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 86,723 (1,774,663)[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 85,989 (1,740,451)[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 85,027 (565,003)[NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 70,144 (525,613)Switch – 467,051 (14,512,967 )Switch Lite – 123,243 (3,139,528 )PlayStation 4 – 30,482 (7,733,236 )PlayStation 5 – 18,129 (214,228 )PlayStation 5 Digital Edition – 5,691 (51,554 )New 2DS LL (including 2DS) – 1,372 (1,151,470 )Xbox Series X – 275 (24,974 )PlayStation 4 Pro – 112 (1,575,530 )Xbox Series S – 64 (6,584 )Total : 590 294 (Switch) / 23 820 (PS5) / 30 594 (PS4) / 339 (XSXIS)PS : j'enlèverais l'article quand l'officiel sera en home.

posted the 01/07/2021 at 01:26 PM by nicolasgourry