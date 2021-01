Je ne vois pas de jeux Xbox first party annoncés dont la date de lancement serait postérieure à 2023, à l'exception de The Elder Scrolls VI et peut-être State of Decay 3 (même celui-ci est probablement en 2023).



Je veux dire que 2024, c'est presque 4 ans de plus de temps de développement à partir de maintenant. Aucun jeu (annoncé !) en production chez XGS en ce moment n'aura besoin d'autant de temps. Ils ne visent pas des temps de développement Rockstar.



La feuille de route interne first party (n'incluant pas XGS Publishing) ressemble probablement plus à quelque chose comme ça (ce ne sera pas précis, je veux seulement vous donner une idée) ...



2021

Halo Infinite

Psychonauts 2

As Dusk Falls

Grounded

Starfield

Forza Horizon Next



2022

Avowed

Everwild

Senua's Saga: Hellblade II

Forza Motorsport

Age of Empires IV

Wolfenstein III

Arkane Austin project

Project Mara

Minecraft something

(Deathloop)

(Ghostwire Tokyo)



2023

Perfect Dark

Fable

State of Decay 3

Gears Next

Compulsion Games project

DOOM Next

Roundhouse Studios project

Double Fine new IP

Obsidian Josh Sawyer project

Halo Infinite ODST or something

Rare Gregg Mayles project or something

Machinegames second project or something



2024

The Elder Scrolls VI

inXile RPG

Zenimax Online project

Something Fallout

Obsidian The Outer Worlds team project

Et tous les studios qui ont sorti des jeux dans les années précédentes vont lentement commencer à avoir de nouveaux projets prêts

Et ainsi de suite...





En gros, à partir de Halo Infinite à l'automne 2021, ils auront un flux constant de contenu de première partie provenant de XGS et de Bethesda. En 2022, ils commenceront à atteindre facilement leur objectif "un grand jeu par trimestre" - et même à le dépasser.

Klobrille: