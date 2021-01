Les consoles de sony ont toujours eu une certaine popularité au japon, même si depuis la PS3 c'est devenu un peu plus compliqué.Il se trouve que l'année 2020 marque un triste record au japon: pour la première fois depuis que Sony est présent sur le marché des consoles de jeux, ils ont vendus moins d'un million (1 million) de hardware (toutes générations confondues!)La PSone est arrivé à la toute fin de l'année 1994 et avait tout a prouvé, ce qui c'est fait rapidement car par la suite, la marque à très vite conquis les joueurs et les ventes n'ont fait que progresser d'années en années.2020 fut difficile sur de nombreux plans, espérons que l'arrivé de gros jeux populaires permettent à sony de rester présent solidement au japon.