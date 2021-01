Pour ceux que ça intéresse, j'ai poster sur Reddit mon backup de Batocera pour Proxmox.Le but est qu'au lieu de monopoliser un PC entier pour Batocera (qui est très léger en ressources), j'ai eu l'idée de le virtualiser. Cela permet de profiter de Kodi et des émulateurs tout en faisant tourner d'autres VM à côté (consolidation poto, consolidation).Il faut juste ajouter les passerelles de votre manette et de votre carte graphique pour en profiter.link : https://drive.google.com/file/d/1RJMn62hlPCRqFwrdWZhsGgR2SrDUx4cq/view?usp=sharing bios : http://theminicaketv.free.fr/PACK-BIOS-BATOCERA.htm