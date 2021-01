Cela fait un moment que je n'ai pas posté mon petit article et également fait un live ^^ On découvre donc ce soir "Maneater" jusque minuit. Prochain live toujours sur Maneater Jeudi soir. (je ne suis pas disponible demain soir)

Like

Who likes this ?

posted the 01/05/2021 at 09:39 PM by ioop