InterPlanetary File System (ou IPFS, système de fichier inter-planétaire), est un protocole pair à pair de distribution de contenu adressable par hypermédia, conçu à l'origine par Juan Benet. L'implémentation principale d'IPFS est un logiciel libre dirigée par l'Interplanetary Networks.

Un réseau de diffusion de contenu (RDC) ou en anglais content delivery network (CDN), est constitué d’ordinateurs reliés en réseau à travers Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs.



Ce réseau est constitué :



- de serveurs d'origine, d'où les contenus sont « injectés » dans le RDC pour y être répliqués ;

- de serveurs périphériques, typiquement déployés à plusieurs endroits géographiquement distincts, où les contenus des serveurs d'origine sont répliqués ;

- d'un mécanisme de routage permettant à une requête utilisateur sur un contenu d'être servie par le serveur le « plus proche », dans le but d’optimiser le mécanisme de transmission / livraison.



Les serveurs (ou nœuds) sont généralement connectés à Internet à travers différentes dorsales Internet.



L’optimisation peut se traduire par la réduction des coûts de bande passante, l’amélioration de l’expérience utilisateur, voire les deux.



Le nombre de nœuds et de serveurs qui constituent un RDC varie selon les choix d’architecture, certains pouvant atteindre plusieurs milliers de nœuds et des dizaines de milliers de serveurs.

Activer les sous titres en français pour mieux comprendre le concept.Le mec explique que 3 millions de conteneurs sont déployés chaque semaine chez Netflix et que IPFS peut servir de CDN (Contents Delivery Network) pour atteindre des zones non couvertes.Si j'ai bien compris, cela éviterait d'avoir des datacenter dans ces régions non couvertes et d'améliorer les temps de réponses (le fameux ping) lorsqu'on souhaite regarder des contenus car les données seront plus proche des utilisateurs qu'avec la méthode standard des datacenter.Définition de CDN par wiki :