Rclone s'occupe vraiment de vos données. Il préserve les horodatages et vérifie les sommes de contrôle à tout moment. Les transferts sur une bande passante limitée ; les connexions intermittentes, ou soumises à quota peuvent être relancées, à partir du dernier bon fichier transféré. Vous pouvez vérifier l'intégrité de vos fichiers. Dans la mesure du possible, rclone utilise des transferts côté serveur pour minimiser l'utilisation de la bande passante locale et des transferts d'un fournisseur à un autre sans utiliser le disque local.

Vous en avez marre des sauvegardes manuelles sur disque dur externe ? Vous en avez marre de gérer manuellement la modification des dossiers à la main pour faire en sorte que tout soit identique ?Vous avez envie d'automatiser la sauvegarde de vos dossiers en local ou sur le cloud ? De gérer vos sauvegardes d'un cloud A (OneDrive) à un cloud B (Google Drive) ?Rclone est-ce qu'il vous fautPour ma part je l'utilise dans les cas suivants en adoptant la stratégie 3-2-1 :- Les données sont stockés sur mon serveur domestique,- Puis je sauvegarde les données importantes en SFTP (FTP via le protocole SSH pour le cryptage) sur le deuxiéme serveur domestique (toujours en local),- Et enfin une sauvegarde dans le cloud (hors site) en cas de pépin. Cela peut-étre un provider (OneDrive, DropBox, Mega et 40 autres) ou bien un serveur géré par vos soins qui se trouve chez un de vos amis ou un membre de votre famille,