Cette distro "from scratch" de Linux devient de plus en plus incontournable. Désormais, la PS3, la Wii U et les jeux Windows sont compatible avec Batocera.Je vous fait un retour personnel de mon experience gaming sur Linux.- RPCS3 fonctionne de maniére quasi identique sur Windows ou Linux,- Cemu passe par Wine. C'est une bonne alternative et ça fonctionne bien même si c'est plus stable sur Windows,- Quand aux jeux Windows, ça passe par DXVK et Proton donc on a une trés bonne compatibilité globale qui s'améliore de jour en jour,