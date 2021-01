Comme vous l'avez peut-être vu dans les news.. une "rave party" s'est déroulée dans l'Ouest de la France pendant 2 jours avant qu'elle ne soit stoppée par les forces de l'ordre. (Enfin)



Voilà, je voulais juste avoir votre avis sur cela..



Pour ma part, je trouve cela inadmissible.

C'est même possible qu'une troisième vague se créé à causes de ces imbéciles en manque de joie de vivre.



Honnêtement, c'est limite du terrorisme à ce niveau-là.

Je veux, dire ça devrait être punis de peine de mort à l'heure actuelle.



Vous rendez-vous compte, on est face à la pandémie la plus grave qu'est connus l'humanité depuis des siècles!



Voilà, j'avais juste envie de partager cette news.



Êtes-vous du même avis et trouvez-vous qu'à ce stade il faut être dur avec les restrictions et commencer à vraiment sanctionner les gens en les mettant en prison, puisqu'il en va de la santé non pas de la France mais de l'humanité.. ou pas?