- Au début, il nous montre un Clive à l'âge adulte, marqué par le sceau des Mercenaires. Il a donc changé de vie, sous entendant qu'il a dû fuir son royaume ou du moins n'y est plus accepté, alors qu'il faisait partie de la royauté.



- Le bras droit de Clive est bien mis en avant, et rappelle un peu la peau "rocheuse" d'Ifrit.



- Les Eikons du feu proviennent de sa région



- Les Dominant sont probablement liés à vie avec leur Eikon, donc si l'Eikon meurt, le Dominant meurt également.



- A la fin du trailer, Clive dit "I'll kill you, if it's the last thing I do", sous-entendant fortement que tuer Ifrit serait sûrement sa dernière action, puisqu'il en mourrait.



- Clive ne peut sûrement pas contrôler Ifrit, et son périple l'amènera entre autre à chercher un moyen de le tuer.



- Joshua est probablement mort en Phénix. Tué par son frère transformé en Ifrit lors de leur confrontation, d'où le "Joshua, please wake up" crié par Clive à son frère pendant qu'il le termine au sol...



- Le "Fléau Noir" ou "Blight" en anglais qui recouvre progressivement le monde de Valisthéa pourrait être à l'origine de l'apparition des Eikons sombres (Ifrit) du même élément, en supposant qu'il y ait donc 1 Eikon de lumière et un Eikon sombre par contrées.

Peut-être que lors de ses sorties sur le territoire Clive a été amené à être en contact avec le Fléau Noir. Ou cela pourrait tout simplement être l'envahisseur qui est l'origine du déclenchement, soit via le déclic émotionnel de la perte de son père décapité, soit via un artefact.

Je ne vais pas revenir sur tout le background du jeu, assez simple aujourd'hui à comprendre via les descriptions du site officiel.Le trailer nous laisse tout de même sur notre fin, avec pas mal de questions en suspens. Notamment qui est le dominant d'Ifrit.Je ne sais pas si cette hypothèse a déjà été émise (probablement), mais de mon côté je pense qu'Ifrit est tout simplement Clive (le protagoniste du jeu).En effet, à sa naissance il n'obtient pas le pouvoir de Phénix comme attendu, et c'est son petit frère Joshua qui en héritera finalement. Joshua lui lègue une petite partie de son pouvoir dans le trailer, ce qui lui permet de l'utiliser en combat, notamment avec des magies de feu.Les Dominants (les héritiers d'Eikon, les invocations du jeu) semblent se transformer en Eikon lorsqu'ils l'invoquent, ou du moins s'unissent avec.