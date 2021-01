Voici une iso de Android TV 9 pour processeurs x86/64. Je viens de testé à l'instant sur mon serveur Proxmox et ca tourne nickel.Pour l'usage que j'en fait, c'est uniquement pour les applications Netflix/Disney+/Amazon prime/Rakuten Viki (les drogues de toute femme au foyer).La consommation d'un PC est sans commune mesure en comparaison d'un appareil sous ARM mais c'est une bonne idée de recyclage si vous avez un poste qui traîne au grenier.

posted the 01/01/2021 at 09:04 PM by sussudio