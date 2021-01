J'en suis qu'à la saison 2 et franchement j'accroche. J'apprecie nottament les scénes qui parlent d'informatique qui sont trés réalistes et loin des clichés véhiculé dans les films. Puis le personnage principal complétement à l'ouest, quel talentCette séquence et cette chansonAvec la traduction de la chanson, la scéne prend tout son sens.Donc trés bonne série malgré certaines séquences vraiment lourdes et qui apportent rien au récit (les scénes de cul nottament).