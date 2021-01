Hello les amis,Je suis extrêmement fier de vous présenter l'un de mes derniers projets en date, la centralisation de tout mes services liés au divertissement dans un seul et unique boitier, un mix idéal entre client et serveur.- Dell Optiplex 7010 SFF,- E3-1260L (4 coeurs/8 threads, 2,4 Ghz/3,4 Ghz en Turbo Boost),- 8 Go de RAM,- 1 To HDD (stockage de contenus),- 240 Go SSD (OS+VMs),J’ai effectué une mise à jour du CPU en passant du i3-3240 (Dual Core, HT) au Xeon E3-1260L (Quad Core avec Hyper-Treading et Turbo Boost).L’un des gros avantages est son TDP de 45 watts et qu’il est compatible avec les instructions Intel VT-D qui permet la redirection des entrées/sorties (I/O) d’un périphérique physique à une machine virtuelle.Le chipset de la carte mère est aussi compatible avec cette instruction car en effet, il faut que le processeur et le chipset soient compatibles pour en profiter.Dans ce boîtier se trouve :– Une carte réseau Dual NIC en gigabit ethernet,– Une carte graphique AMD Radeon 1 Go de RAM,A la base, je voulait trouver un moyen de démarrer ma VM sur la distro Linux Tails dont l’image n’est pas fournis en .iso mais en .img.Charger le fichier dans un lecteur CD/DVD virtuel ne fonctionne pas car c’est en quelque sorte un disque dur virtuel avec son système de partitions donc il fallait trouver un moyen de démarrer le fichier comme un disque dur et non pas comme un CD/DVD.Après quelques recherches, j’ai enfin trouver la solution :Je vous épargne les lignes de commande mais au final cela m’a permis de démarrer la distro Tails mais aussi toutes les autres comme Lakka, Batocera, Recalbox, LibreElec et encore pleins d’autres.Le Dell Optiplex 7010 SFF fonctionne avec la solution Proxmox VE qui me permet de créer des conteneurs LXC et machines virtuelles KVM.Pour simplifier, mes VMs deviennent de simples applications et mes conteneurs sont isolés du système hôte pour plus de sécurité.Je fais fonctionner simultanément 4 VMs :1. Proxmox Backup Server pour centraliser les sauvegardes de mes différents serveurs. Ça tourne sur Debian et consomme très peu de ressources,2. PFsense qui est un routeur/parefeu sous FreeBSD avec de multiples fonctionnalités (DNS, DHCP, VPN etc). Je lui attribue un périphérique (carte réseau dual NIC) pour faire en sorte que la Freebox ne devienne à la fin qu'un simple modem et reste léger en consommation si on l’utilise dans un cadre domestique,3. Batocera pour le retrogaming et Kodi (avec les plugins Exodus, Vstream et Jellyfin) pour les contenus multimédias. Je lui attribue aussi un périphérique (une AMD Radeon 1 Go de RAM) pour pouvoir y jouer sur mon écran TV,4. Une VM Ubuntu Server avec l’interface Portainer pour exécuter plusieurs conteneurs en interface web. Je déploie principalement des applications liées au divertissement,J'effectue la configuration de mes conteneurs avec un fichier de déploiement pré-configuré par mes soins mais pour les allergiques du terminal, vous pouvez faire la meme chose avec Portainer en interface web et déployer trés simplement des conteneurs avec plus de 80 templates.Je suis très satisfait de ce projet car la ou il m’aurait fallu plusieurs machines physiques pour gérer chaque OS, une seule machine me suffit.Donc pendant que je joue à mes jeux rétro sur Batocera ou que je visionne des contenus sur Kodi, le serveur peut :- Diffuser des contenus multimédias sur d’autres postes du réseau local voire sur le net,- Gérer le routage, le pare-feu, le DHCP et le VPN du domicile,- Planifier la sauvegarde de mes machines virtuelles,- Télécharger automatiquement avec la Seedbox,- Serveur PXE pour démarrer des images sur le réseau,Je vient de configurer le HTPC ULTIME