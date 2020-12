Bardock



Vegito



Songoku Ultra Instinct



Il y a quelques promotions sur des figurines Dragon Ball Z sur Zavvi. Perso, je me suis pris Badack ( à la Française), plus tard je vais prendre Vegito.Dans la gamme Grandista, cette figurine est en PVC et mesure 28 cm.Dans la gamme Ichibansho, cette figurine est en PVC et mesure 28 cm.Dans la gamme Ichibansho, la figurine est en PVC et elle mesure 30 cm.D'autres figurines sont disponibles, perso, je cherche des grande (26-30cm), les autres Tsume beaucoup trop cher. Bardock 41.99€ Vegito 48.99€ Songoku Ultra Instinct 48.99€