L’Empire du Milieu souhaite étendre son programme de « contrôle du temps » : il veut pouvoir gérer la météo sur 56 % de son territoire.



Ce n’est plus de la science-fiction de contrôler la pluie, la neige et le beau temps. Le gouvernement chinois a annoncé qu’elle projetait d’étendre son programme expérimental de contrôle de la météo sur 5,5 millions de kilomètres carrés d’ici 2025. Une surface bien plus large que le territoire indien, pour vous donner une idée. Une information sérieuse qui nous vient de nos confrères britanniques du Guardian.

Message subliminal