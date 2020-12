Début des années 2010 pour moi c'est les années lycée et pos-bac, bon sang que le temps passe viteBeaucoup de souvenirs et beaucoup de youtubeurs que j'apprécie sincérement et qui m'ont accompagné pour certains depuis 10 ansJoueur du grenier, Squeezie, Hugo tout seul, Norman, MisterV, Le Fossoyeur de Films, Le visiteur du futur, diablox9, Bref, Jeremy Nadeau, Le Palmashow, LinksTheSun, Antoine Daniel, Salut les geeks, Exserv, 3615 Usul, Fanta & Bob, Benzaie, Minute Papillon, Cyprien, Cortex, LeChefOtaku, Alphacast, Trash, Le Raptor, Le rire Jaune, Ganesh2, MisterMV, Jigmé, Aziatomik, E-Penser, Tibo Inshape, Malek, LeSadPanda, DavidLafargePokemon, Dr Nozman, Oldelaf, Jiraya, L'Hermite Moderne, Iconoclaste, Tev' Ici Japon, Japania, Mayo Lek, Tai Aka STARRYSKY, Superflame, Micode, Gastronogeek, Ichiban Japan,Beaucoup de gens drôle et intéressant et beaucoup de gens pas drôle et pas intéressant