Duplicati est un logiciel de sauvegarde qui planifie et stocke une copie complète ou incrémentielle des fichiers à conserver. La copie de sauvegarde peut être compressée, chiffrée et stockée localement, en ligne, depuis des services de cloud computing ou vers des serveurs de fichiers distants. Duplicati supporte les différents services de sauvegarde en ligne comme OneDrive, Amazon S3, Rackspace, Cloud Files, Tahoe LAFS et Google Documents, mais aussi tous les serveurs qui prennent en charge SFTP, WebDAV ou FTP.



Duplicati utilise des composants standards tels que rdiff, la compression ZIP avec Deflate, le chiffrement de type AES avec AES Crypt et GnuPG. Cela permet de récupérer des fichiers de sauvegarde, même si Duplicati n'est plus disponible. Distribué sous les termes de la licence publique générale limitée GNU, Duplicati est un logiciel libre. Le code source est disponible à partir du site des développeurs de Duplicati.

: j'utilise "Proxmox Backup Server" pour la sauvegarde des machines virtuelles et conteneurs de mes différents serveurs physiques mais c'est limité à une infra sur site. Le grand avantage de Duplicati est de pouvoir stocker vos sauvegardes :- Sur site via les protocoles FTP/SFTP. Un simple PC ou Raspberry Pi avec SSH suffit,- Dans le cloud via différents providers,Et puis comme indiqué, c'est chiffréceux qui ont des NAS Synology/Qnap sur site devrait se renseigner sur Docker, c'est compatible avec pas mal de modèles.