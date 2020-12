YunoHost est une distribution basée sur Debian GNU/Linux composée, essentiellement, de logiciels libres, ayant pour objectif de faciliter l’auto-hébergement.



YunoHost facilite l’installation et l’utilisation d’un serveur personnel. Autrement dit, YunoHost permet d’héberger sur sa machine et chez soi son courrier électronique, son site web, sa messagerie instantanée, son agrégateur de nouvelles (flux RSS), son partage de fichiers, sa seedbox et bien d'autres…



Le nom YunoHost vient de l'anglais Y-U-No-Host (Why you no host?), signifiant familièrement « Pourquoi t'héberges pas ? ». Il s'agit d'un jeu de mot issu du mème internet « Y U NO ».

Vous avez un Raspberry Pi qui prend la poussiére ? Un vieux PC inutilisé ? Yunohost va lui redonner une seconde jeunesse. J'ai testé d'autres alternatives (Cloudron, Sandstorm.io) et Yunohost est celle qui dispose du plus grand nombre d'applications.Le seul inconvénient (c'est qu'un détail) est que les applications ne sont pas conteneurisées mais pour le reste, c'est vraiment une solution facile d'accès (tout en interface graphique) si vous avez déjà un nom de domaine et que vous sachiez ouvrir les ports 80/443 de votre routeur