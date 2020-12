Loki n’est pas uniquement le frangin de Thor (le Dieu). C’est également un réseau permettant à ses utilisateurs de communiquer ou de réaliser des transactions de manière privée, sécurisée et anonyme via Internet au travers d’un système décentralisé.



Loki combine un réseau transactionnel privé, des services nodes qui récompensent ceux qui les font tourner, mais également un routeur en onion baptisé Lokinet. Loki est également une cryptomonnaie qui utilise un principe hybride PoW / PoS, similaire à la façon dont DASH est sécurisé en PoW, mais récompense ses masternodes via un principe de PoS. Pour visiter la blockchain Loki, c’est sur l’Explorer qui se trouve ici.



Mais Loki c’est également une application nommée Session qui est tout simplement une messagerie décentralisée, anonyme et privée qui vous permet de communiquer sans craindre ni interception ni censure. Session retire toutes les métadonnées sensibles que promènent en général les applications de messagerie. Donc pas de numéro de téléphone exigé, par d’empreinte numérique, totalement open source, résistant totalement à la censure, et une synchronisation entre plusieurs de vos appareils.



Notez que comme Session ne stocke ABSOLUMENT RIEN, il n’y aura jamais de fuite de données personnelles. Il y a aussi un bug bounty en cours sur le projet. De quoi être serein pour sa vie privée.



Session vous permettra de discuter avec vos contacts en toute sécurité, mais vous pourrez également rejoindre ou créer des groupes, un peu comme sur Telegram, sauf que ce sera pas monitoré par une société ou une puissance étrangère. Niark niark niark. Et bien sûr, toutes les communications sont chiffrées de bout en bout et sans aucune métadonnée.

Session est une messagerie chiffrée et décentralisée basée sur le code source de Signal, messagerie réputée pour la qualité de son code et la recommandation d'Edward Snowden.Session utilise le réseau chiffré et décentralisée Lokinet pour que vous puissiez communiquer avec vos contacts en toute confidentialité.Source : https://korben.info/session-loki.html - Disponible sur Android/IOS,- Aucune adresse mail n'est requise,- L'application génère un code aléatoire ainsi qu'une phrase de récupération,- Vous pouvez aussi activer les messages éphémères pour que les messages s'effacent au bout d'une durée fixée par vos soins.