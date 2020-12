Littéralement ban..... pour rester poli.En résumé, Lokinet c'est :- Un réseau chiffré et distribué (décentralisé),- Une monnaie basé sur la crypto-monnaie Monero (crypto officielle du Venezuela),- Basé sur les protocoles TCP/UDPS ainsi que LLARP (hybride entre I2P et Tor),- Chaque noeud du réseau est un routeur DHT (Distributed Hash Table) qui va distribuer les annuaires dans le réseau,- Permet de créer des services cachés en .loki (comme les services en .onion sur Tor),Il y a aussi une application de messagerie basé sur Signal disponible sur Android/IOS (Session).

Like

Who likes this ?

posted the 12/25/2020 at 11:32 PM by sussudio