L'être humain est devenu de plus en plus dépendant des nouvelles technologies. Non pas qu'il est seulement dépendant, il est aussi plus que jamais relié et connecté à Internet : sa vie est de plus en plus affichée et ses informations privées de plus en plus menacées d'intrusions.



Partant de ce postulat, le Cercle des volontaires a décidé de vous concocter une série d'entretiens intitulés « Au-delà d'Internet », avec Manu*, un expert en sécurité informatique. Nous pensons donc qu'il est essentiel de revenir sur quelques aspects de notre propre sécurité au niveau informatique.



Ce premier épisode traite de ce qu'on appelle le « Darknet » et plus précisément de Tor (acronyme de The Onion Router), le plus célèbre des réseaux superposés. Tor permet à chaque utilisateur de naviguer sur Internet de manière plus « anonyme » et « sécurisée » (la sécurité restant un terme relatif). A titre d'exemple, si nous voulions aller sur le moteur de recherche de Google, notre ordinateur passera sur plusieurs réseaux à travers le monde avant de se connecter sur le site désiré.



Notre invité nous fait un petit tour de ce qu'on peut trouver dans le Darknet : du simple article philosophique traitant de « Matrix » aux sites dédiés à toute une série de ventes d'armes, fausses monnaies, drogues... Il n'est pas question de défendre ou de combattre le Darknet, mais plutôt de constater qu'il peut à la fois être utilisé par des personnes honnêtes défendant la liberté d'expression que des personnes mal intentionnées... Manu revient assez rapidement sur le moyen de paiement utilisé : le Bitcoin.

Il date de 2014 mais reste d'actualité.