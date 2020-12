Vivez la musique de KINGDOM HEARTS comme jamais auparavant ! Melody of Memory permet de jouer avec plus de 20 personnages sur plus de 140 morceaux et propose des combats multijoueur en ligne. Explorez la musique et les souvenirs de la série KINGDOM HEARTS ! Incarnez des héros emblématiques de la série KINGDOM HEARTS, dont des personnages Disney qui viendront vous prêter main-forte. Avec une collection de plus de 140 morceaux, profitez d'une immense sélection musicale tirée de la série KINGDOM HEARTS et de films Disney. Plongez dans l'aventure musicale de ce jeu de rythme et d'action à ne rater sous aucun prétexte ! Embarquez pour vivre l’histoire de KINGDOM HEARTS, comprenant un tout nouveau chapitre. Plus de 140 morceaux et 20 personnages. Jouez en solo, ensemble en mode Coop ou en multijoueur avec le mode Duel en ligne.

Bon plan du soir avec Kingdom Heart Melody of Memory passe à 31.90€ sur PS4 et Switch.Amazon Kingdom Heart Melody of Memory 31.90€ Zoid Wild 25.90€ Last Fight 12.88€