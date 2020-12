Bonjour,



j'ai pris doom eternal sur ps4. J'ai fini le 1er doom sur pc sans trop de difficulté en normal, même si je reconnais qu'il y avait quelques passages ardus.



Mais là c'est du grand délire. j'ai fini les 2 premiers chapitres toujours en normal et c'était déjà compliqué par moments, mais là le chapitre 3...



Pas de munitions, des ennemis partout, certains ennemis te one shot, on passe son temps à fuir à la recherche du peu de munitions et de vie qui trainent par terre, mais ca sert à rien vu que tu te fais toucher où que tu ailles...



Y'a pas un souci avec l'équilibrage du jeu? J'ai l'impression de jouer en cauchemar....



J'ai pris l'edition deluxe à 33e, mais j'aurai peut etre du acheter yakuza dragon à 45e...