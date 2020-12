Je sais, on est sur un site de jeu vidéo, Je sais qu'on ne doit pas parler de politique sur Gamekyo, ......mais ça part littéralement en BIIIIIIPPP Cette loi du 21 décembre, c'est qui leur dealer ? Je veux son addresse.

Like

Who likes this ?

posted the 12/22/2020 at 11:53 PM by sussudio