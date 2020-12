Pour terminer l'année 2020, la chaîne Game Next Door, propose de faire un bilan de la 8e génération en énumérant les tendances qui se sont dégagés durant ces sept ans et de revenir sur certains points que les analystes avaient prévu pour cette génération.Et vous, quels sont les jeux et les tendances que vous avez retenu pour cette 8e génération de console et qu'attendez-vous pour cette 9e génération ?