Après mon post sur les SSD (j'ai pris un Crucial P5 500Go 2280), j'aimerais avoir un conseil sur un smartphone à moins de 100 euros. C'est un cadeau pour mon père (appels et visio avec la famille, le jeu où tu tapes le chat il kiff aussi) donc pas besoin d'un modèle dernier cri J'ai vu un Huawei Y5P pour 90 euros mais que vaut l'AppGallery ? Merci d'avance.

posted the 12/22/2020 at 03:51 PM by sussudio