1073741824 octets (1,1 GB, 1,0 GiB) copiés, 3,93735 s, 273 MB/s

1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 2.3428 s, 458 MB/s

1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 36.8097 s, 29.2 MB/s

1073741824 bytes (1,1 GB, 1,0 GiB) copied, 79,4599 s, 13,5 MB/s

J'aurai besoin de conseils pour l'achat d'un ou plusieurs SSD.Sur mon serveur, j'ai deux ports PCI express (2.0 et 3.0) ainsi que 4 prises SATA III 6Gb/s.En R/W sur un Samsung Evo, je suis à 300/350 mo (VM)Et 400/450 mo sur le système hôte.Par contre sur un SSD Aliexpriess, c'est la catastrophe......29,2 mo/s en host.Et 13,5 en VMDonc du coup, j'hésite enhtre un SSD en SATA III ou bien un SSD que je pourrait connecté à mon port PCI Express.Sachant que je fait tourner plusieurs machines virtuelles, il me faut le maximum de débit possible, surtout pour faire tourner mes maquettes.C'est un serveur avec un i7-4770 donc pas de port mini pcie ou de port M2.