Nous sommes heureux d'annoncer un partenariat avec la Lega Serie A pour la Supercoupe d'Italie 2020, qui verra la Juventus, vainqueur de la Serie A la saison dernière, affronter Naples, vainqueur de la dernière édition de la Coca-Cola Coppa Italia (Coupe d'Italie de footbal) au Mapei Stadium de Reggio d'Émilie le 20 janvier prochain. La PS5 sera le sponsor principal de la coupe, qui sera nommée pour l'occasion PS5 Supercup.



Le monde du football et PlayStation, une marque symbole du divertissement et de l'innovation, renforcent leur lien et ce sera un grand événement qui, nous l'espérons, suscitera chez vous autant d'enthousiasme et d'émotions qu'il en suscite chez nous. Nous dévoilerons dans les prochaines semaines les initiatives qui engageront le public à la maison à travers les plateformes sociales et numériques, afin d'offrir aux fans une expérience complète avant, pendant et après la course de la Supercup PS5.

Malgré un stock toujours aussi faiblard aux quatre coins du monde, mais qui devrait revenir à la normal d'ici l'année prochaine, le géant japonais Sony continue son marketing agressif pour promouvoir la PS5. Après avoir récemment conclu un deal avec le Real Madrid pour attirer au mieux les joueurs espagnols, c'est désormais les joueurs italiens qui sont ciblés avec l'édition 2020 de la Supercoupe d'Italie de football qui sera "aux couleurs de la PS5".