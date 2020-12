Pour l'instant c'est assez mitigé pour ma part.



Le changement de studio n'a pas fait que du bien à SNK mais disons que la qualité des dessins et de l'animation étaient déjà en baisse avec le studio Wit dés la saison 3.



Autant les deux premières saisons sont de purs bijoux d'animations avec des scènes cultes en pagaille, autant la saison 3 commençait par une première partie catastrophique digne d'un anime de seconde zone avec des dessins et animations justes ignobles.



La partie 2 corrige le tir avec quelques séquences cultes (le titan bestial contre Levi, le speech de Erwin) mais ne rattrapera jamais la qualité des saison 1 et 2.



Et la on a une saison 4 qui commence avec des personnages 3D mal intégrés, des animations saccadés et des dessins en deçà des précédentes saisons.....



Wait and see, après je peut comprendre le contexte japonais avec des animateurs et dessinateurs mal payés, la délocalisation (beaucoup de vietnamiens dans les crédits), le covid qui arrange pas les choses et les timing hyper serrés mais pour une saison aussi attendu, ça m'étonne cette baisse de qualité.