J'ai vendu aujourd'hui la station de recharge officiel pour 33€, donc à la place, j'utiliserai ce produit, on positionne les manettes à l'envers (charge via l'usb C), pas besoin d'enlever les protections des manettes comme ça (ça gène sur la station de recharge officiel). Commandé hier soir sur Amazon, livré cette après midi pour 14€ uniquement. J'aime bien les voyants qui indiquent l'état de la charge ^^Et pour ceux qui pensent que ça ne sert à rien, vous n'avez jamais du avoir cela ! Depuis que j'utilise ça, je ne peux plus m'en passer ! (j'utilise ça depuis la gen précédente). C'est terminé les branchements sur la console, tu ranges ta manette après chaque session sur le support, ça se pose très facilement en 2sec, ça te la charge et elle est rangée en même temps et prête pour le lendemain avec la batterie pleine ^^ C'est comme passer d'un casque filaire à du bluetooth, c'est très utile et impossible de revenir en arrière ! Plus besoin de penser à charger sa manette, elle est pleine à chaque fois. Pas besoin de laisser la console en veille pour charger sa manette du coup car je branche le support directement sur une prisePas besoin de dire, c'est quoi ces protections ? Je préfère avoir mes manettes sans aucune griffe en parfait état et cela même dans 3ans ! En plus, il y a un grip dessus, c'est très confortable et ça ne gène pas du tout pour les features de la Dualsense.En tout cas, pour ceux qui recherchent la station de recharge officiel qui est en rupture de stock partout, comme j'ai testé les deux, je vous conseille plutôt ce produit qui coute deux fois moins cher (attention le câble fourni est assez court et prévoir un chargeur type téléphone si vous souhaitez le brancher sur une prise), sinon en usb sur la console ça fonctionne également mais bon ...