C'est de l'occasion, encore garantie avec facture. Il y a pas mal de griffes sur la partie noir due à l'usure (ça marque très facilement), fonctionne parfaitement. Produit officiel Sony (en rupture de stock partout). J'envoie en colissimo (j'en ai pour 7,25€ l'envoi). Me contacter par MP ou ci dessous, je réponds rapidement. Je reçois cette après midi un produit similaire d'une autre marque (rechargement en USB C cette fois ci), donc je vends celui ci.Prix de la vente : 32€ (donc 25 dans ma poche en réalité), paiement paypal entre amis ou 33€ bien & service

posted the 12/16/2020 at 12:02 PM by ioop