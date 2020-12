Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Japon a démarré un marché haussier depuis fin 2014 qui lui a permis de dépasser ses plus hauts historiques d’avant crise des années 90. Et là, lorsque Richard Détente vous montre ce graphique historique du #TOPIX, l’indice phare japonais, vous vous dites sûrement qu’il y a anguille sous roche. Cette vidéo vous démontrera en moins de 10 minutes pourquoi le Japon n’est pas un marché à sous-considérer, loin de là. Cela vous permettra également de comprendre pourquoi le Japon, qui est réputé le plus endetté des riches au monde, n’a en réalité pas de dettes. Cette absence de dette concrète lui a permis de faire croître son marché, jusqu’à tel point que Warren Buffet lui-même considère le Japon comme une opportunité d’investissement. N’oubliez pas que dans une récente vidéo, Richard Détente vous avait expliqué pourquoi WarrenBuffet avait investi des sommes colossales au Japon.

posted the 12/16/2020 at 08:25 AM by sussudio