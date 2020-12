La Fnac offre un pin's pour toute préco du jeu Persona 5 Strikers sur Switch et PS4.J'espère qu'une édition collector sera disponible pour le jeu, comme les deux précédents FNAC Un pins offert et 5€ en CC

Like

Who likes this ?

posted the 12/15/2020 at 06:02 PM by leblogdeshacka