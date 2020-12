Dans la Silicon Valley, berceau des technologies numériques situé au sud de San Francisco, une armée de brillants jeunes ingénieurs détient tellement de données sur les vies de ses contemporains qu'elle est devenue toute-puissante. Emmené par les quatre géants de l'Internet, connus sous l'acronyme Gafa - Google, Apple, Facebook et Amazon - auxquels peut s'ajouter Microsoft, cet «empire du futur» rebat les cartes du monde en s'immisçant, notamment via les smartphones, dans toutes les interactions humaines. Le réalisateur britannique David Carr-Brown s'est immergé un an durant au coeur de cet empire pour en explorer l'histoire, mais aussi, et surtout, pour analyser la fracture sociale et politique créée par les multinationales des nouvelles technologies.