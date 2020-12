Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un article assez simple et normalement sans grande controverse. :3En gros, je voulais partager quelques thèmes que j'ai particulièrement apprécié pour passer le temps lorsque j'étais en confinement. Ce n'est pas un top donc il n'y a aucun ordre précis et si vous avez quelques propositions de thèmes d'animes , films ou même de jeux-vidéo a me faire connaître, il ne faut surtout pas hésiter!25- Jojo Battle tendancy - Il mare eterno nella mia animaCompositeur: Taku iwasaki24- Angel sanctuary - Setsuna's themeCompositeur : Hikaru Nanase23- Higurashi Kai- Main Theme - Kai ~Another Ver.~Compositeur : Kenji kawai22- The Big O - Brick Ballades Houston StreetCompositeur: Toshihiko Sahashi21- Gunslinger Girl - TEMA ICompositeur : Toshihiko Sahashi20- Ninja Resurrection- Banner seal of heterodoxyCompositeur: Masamichi Amano19- Fullmetal Alchemist - BrothersCompositrice: Michuri Oshima18- Xam'd Lost Memories - T-Great Pilgrimage ~ Souls in Bloom Fall ~Compositrice : Michuri Oshima17- Blood+ - DivaCompositeur: Mark Mancina16- Noir - Canta per meCompositrice: Yuki Kajiura15- Terra e – Terra e…Compositeur : Yasuharu Takanashi14- Genesis of aquarion - Aquaria mau soraCompositeur : Yoko Kanno13- Jin-Roh" - Grace OmegaCompositeurs: Mizoguchi Hajime12- Shiki- Shi-kiCompositeur : Yasuharu Takanashi11- Vampire princess miyu - Tragedy of Female FighterCompositeur: Kenji Kawai10- Sayonara no asa - Ozora Ni Tobi TatsuCompositeur : Kenji Kawai9- X 1999- SadameCompositeur: Sato Naoki8- Rurouni Kenshin Reflection - EclipseCompositeur : Taku Iwasaki7- Giant Robo - Verge of Death ~ Farewell Kenji MurasameCompositeur: Masamichi Amano6- Wolf's Rain - Shiro, Long Tail'sCompositrice : Yoko Kanno5- Space Battleship YamatoCompositeur: Naoki Sato4- Gundam Unicorn - MAD-NUGCompositeur : Hiroyuki Sawano3- Shin Getter Robo -YuusouCompositeur : Yasunori Iwasaki2- Mai Hime- MezameCompositrice : Yuki Kajiura1- Psycho-Pass - Psycho-Pass Main ThemeCompositeur: Yugo Kanno