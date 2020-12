A la portée de n'importe qui le tuto. A vos Virtualbox et VM LinuxPour ma part je m’entraîne à sortir de ma zone de confort car ayant une bonne maîtrise de Docker et Docker-compose, il me faut apprendre :- L'orchestration de conteneurs,- La haute disponibilité des applications et données,- Le jargon de K8 en général,Donc c'est un excellent moyen de concilier gaming et informatique ce tuto.L'inconvénient avec un simple serveur Minecraft c'est qu'il n'y a AUCUNE automatisation. C'est à dire que vous allez attribuer tant de ressources (mémoire vive, cores, espace disque) et cela va rester de manière fixe. Or, si il y a une forte activité sur votre serveur Minecraft, dites vous qu'il faut peu de temps pour qu'il plante.Avec Kubernetes, votre serveur Minecraft va gérer l'activité de manière dynamique. Si forte activité il y a, il va s'adapter et faire redescendre la charge si c'est l'inverse. Si un pod est cassé, il va en reconstruire un aussitôt sans aucune intervention de votre part.C'est l'orchestrateur qui sert à gérer les conteneurs de Pokemon Go pour info : https://www.silicon.fr/pokemon-go-peut-remercier-google-cloud-kubernetes-docker-158973.html