Playstation 4

13 Sentinels : Aegis Rim 7.3/10

AI: THE SOMNIUM FILES 6.6/10

Atelier Ryza 6.3/10

Borderland 3 6.3/10

Demon Gaze II 4.5/10

Divinity original sins 2 7.2/10

Final Fantasy VII Remake 6/10

Ghost of Tsushima 6.5/10

Persona 5 royal 7.8/10

The last of us part II 6/10

Shin Sakura taisen 4/10

YS VIII lacrimosa of dana 6.3/10











PC

Among us 6.5/10

Baldr Sky 8.2/10

Disco Elysium 8.5/10

Dragon quest XI S 6.8/10

Crusader king III 7.5/10

Gears tactics 6/10

Genshin impact 6.5/10

Langrisser 1-2 remake 5/10

Hades 7.5/10

Half-Life :Alyx 8/10

Mahoutsukai no Yoru 7.4/10

Microsoft flight simulator 7.3/10

Monster hunter iceborne 7/10

Nioh 6/10

Ori and the will of the wisp 7/10





Persona 4 golden 8.8/10

Resident evil 3 5/10

Secret of mana 4/10

Spelunky 2 6.8/10

Street of rage 4 7/10

SummerPockets 6.3/10

Trial of mana 5/10

The legend of heroes cold steel III 6.5/10

The legend of heroes cold steel IV 5.5/10

Wasteland 3 6.5/10





Switch

Aviary attorney 6.5/10

Fire emblem three house 6.7/10

Fire emblem three houses dlc 3/10

Hyrulewarriors : Age of calamity 6/10

Pokemonsword and shield 5/10

Xenoblade definitive edition 7/10

Tokyo Mirage sessions encore 5.5/10

Two point hospital 6.7/10



Playstation 5

Demon’s soul 7.5/10



Xbox one

Le trailer de Halo infinite 10/10



Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée .Aujourd'hui je me suis obligé de rédiger un article d’une grande qualité pour rivaliser a la médiocrité des game awards 2020 ou tout le monde avec un semblant de sens critique a pour constater avec tristesse et consternation le déficit complet d’objectivité des membres du jury. De ce fait pour illuminer un peu cette année sombre j’ai décidé une nouvelle fois de rédiger un énième monument d’objectivité qui a pour but d'apporter un peu de sagesse dans ce triste site qui est encore coincé à l'âge de pierre ou même le bon vieux Craig semble trop civiliser pour vous .Bref, dans ma bienveillance sans borne j'ai donc décidé de produire une nouvelle fois un article parfaitement objectif et définitivement indispensable à propos de mes jeux que j’ai eu la chance de jouer entre octobre 2019 à décembre 2020.Malheureusement , le bilan de 2020 reste encore une fois faible pour ma part . Effectivement, il y a eu beaucoup de retard lié ou non a la covid-19(car la pandémie a souvent le dos large). Bien sûr, il y a quelques bonnes surprises comme Half Life Alyx qui est non seulement pour ma part le meilleur jeu VR,mais également une preuve que Valve est encore en mesure de nous surprendre malgré leur apathie depuis le succès de steam. De son côté, Nintendo a surement proposé l’une de ces pires années autant sur le plan quantitatif que qualitatif et l’absence de communication en lien avec Metroid prime 4 n’a certainement pas aidé à rendre ce constat plus favorable. Dans le même ordre d’idée, Atlus a été grandement décevant également, car non seulement Shin megami tensei 5 n’a aucune fenêtre de sortie, mais leur projet re fantasy annoncée il y a trois ans est complètement tombé dans l’oubli. Bien sûr il y a eu Persona 5 royal, mais honnêtement la majorité des ajouts restent anecdotiques et n’apportent pas grand-chose de plus au gameplay contrairement a Persona 3 FES ou P4 golden. From software n’a toujours pas dévoilé des détails concrets de son nouveau jeu Eldenring . Microsoft annonce plusieurs rachats de studios(ce qui est très bien hormis Bethesda où les joueurs risque potentiellement d’être perdant), mais on reste sur notre faim lorsqu’il est question de projets ambitieux concrets surtout après le débâcle de Halo infinite. De son côté, Sony a eu sur papier un gros début d’année avec de nombreuses exclusivités, mais au final cela reste des jeux dans l’ensemble assez limité sur le plan du gameplay et de la rejouabilité. De plus, The last of us II a vraiment un énorme problème de rythme ce qui est encore plus choquant lorsqu’on se rend compte que le bestiaire est encore une fois extrêmement limité. De plus, le dernier arc (sans spoiler) est d’une maladresse et rend l’expérience encore plus lourde et répétitive surtout lorsque la majorité du casting n’inspire que de l’indifférence au joueur.Heureusement que la scène indie réussieencore une fois à livrer un petit vent de fraîcheur en proposant des productions variées qui risque de satisfaire à peu près tous les amateurs de jeuxvidéo qui ne sont pas dans la catégorie du ''graphic-whore'' (dans cette catégorie il y aura toujours the last of us II ou a la limite le décevant Final Fantasy VII remake pour satisfaire ces vampires en manque de sensation forte). Mon plus gros coup de cœur de la scène indie est certainement Disco Elysium qui s’inscrit dans la tradition des jeux de rôle PC oldschool un genre ayant atteint son avec Baldur’sGate II(2000) et la magnifique Planescape : Torment (1999), auquel le titre estonien s’inspire énormément. Effectivement, inutile d’avoir mon intellect pour remarquer les similarités frappantes. Entre la même vue en 3D isométrique, les mêmes fondements (un héros amnésique se réveillant dans un monde dont il ne comprend pas les règles et dont les habitants l’accusent de tous les maux), de longs monologues intérieurs et finalement un questionnement sur la nature et l’existence même de la réalité…Nos exigences en matière de scénario sont habituellement assez faibles et les ‘’scénarios’’ de jeux vidéo sont presque toujours inspirés de scripts de films médiocres, de livres d’héroïque fantasy ou de science-fiction qui réutilise en permanence les mêmes clichés depuis plus de 30 ans et la majorité des joueurs sont parfaitement satisfaits de cette triste réalité.Bien sûr, j’aime m’attacher à un personnage, à une époque, à une quête principale bien réalisé, mais bon trop souvent la narration tombe dans certaine facilité scénaristique comme une prophétie m'adjurant de sauver la planète en réunissant sept objets mystiques qui sont dissimulés(en fait non pas vraiment) dans les quatre temples élémentaires pour être finalement volés par l’un des méchants qui a décidé par la même occasion dans la plus grande originalité de kidnapper l’héroïne principale .Pour faire un jeu qui sort de l’ordinaire, il faut oser assumer son idée pour la porter jusqu’au bout ; il faut sortir des sentiers battus quitte à proposer une expérience bizarre et inconfortable pour les joueurs. Malheureusement autant dans le cinéma que dans le domaine jeu vidéo, il est désolant de voir a quels points les jeux récents fréquemment dans le sens des attentes du joueur, comme si les créateurs pensaient d’abord aux désirs des consommateurs avant de creuser leur propre idée personnelle d’où le règne sans partage des mondes ouverts qui devient pratiquement un pré requis lors que tu veux produire un jeu a succès.Pour résumer rapidement le scénario de ce jeu : On y incarne un vieux détective amnésique au lendemain d’une cuite légendaire, qui a 10 jours pour résoudre un crime, se souvenir de qui il est et régler les conflits qui déchirent la ville imaginaire de Revachol. L’action se déroule dans un univers parallèle, mais les propos restent parfaitement dans l’actualité.Dans tous les cas, ce qui est remarquable dans Disco Elysium, c’est que tout semble fluide et vivant. Les personnages s’adaptent à ce qu’on leur a déjà dit, répondent différemment selon le moment où on leur parle et selon les gens qu’on a déjà interrogés. Il n’est d’ailleurs guère étonnant de voir des personnages changer complètement de dialogues dépendamment de l’heure de la discussion et de n’être pas forcément à la même place le lendemain. Plus concrètement, si l’on devait on mesurer la qualité d’un jeu de rôle à sa capacité à établir une réalité immersive, crédible, et à nous laisser y jouer un rôle(en gros c’est ce que les rpg devraient être a la base) . Un autre point important que je dois souligner c’est le travail sur la langue du jeu qui est tout simplement hors norme. Entre les accents, les néologismes, l’emprunt aux langues étrangères… Malgré que le jeu soit pour l’instant uniquement en anglais , il est difficile de ne pas apprécier le vocabulaire souvent châtié, parfois inventé, qui colle à l’histoire de Rivachol, ses vagues d’immigration, ses rivalités à travers l’histoire, ses classes sociales aussi.Je n’ai certainement pas peur de déclarer publiquement que Disco Elysium humilietout simplement les productions aux dialogues et à la narration bien moins naturels, pourtant réalisés avec des moyens autrement plus conséquents comme the Witcher, Mass effect ou Dragon age.Pour conclure, sur une note négative mais hautement objective, je trouve que le secteur du jeu-vidéo ressemble beaucoup à celui du cinéma bref on a droit à une homogénéisation grandissante des productions et au final tout est sacrifié sur l'alter des effets spéciaux en images de synthèse dans l'objectif de mieux dissimuler un grand vide identitaire et le plus triste c'est que la majorité des joueurs sont parfaitement satisfait de cette situation. Heureusement que tout le monde n'aime pas manger du MCdonalds tous les jours et qu'il reste quelques projets réellement ambitieux(qui ne se base pas uniquement sur la technique , pour illuminé la voie) comme Crackdown 3.