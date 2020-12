Persona 5 Strikers se date pour sa sortie aux US.Le jeu sera disponible le 23 Février 2021 aux US, pour le moment aucune information quant à une date pour l'Europe. Gageons que celle-ci arrivera très vite avec pourquoi pas une belle édition collector.[MAJ] Les préco sont ouvertes pour la France, avec la même date de sortie que les US.

Who likes this ?

posted the 12/11/2020 at 10:35 AM by leblogdeshacka