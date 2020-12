Deus ex étant mon jeu favori EVER et ayant rincé TW3 de A a Z sur 400heures il y avait peu de chances que je sois déçu,jusqu'à voir certains avis et surtout des vidéos choquantes.





Alors après 8h de jeu,je suis DEDANS.

Évacuons tout de suite le côté technique :

Oui ca ressemble pas aux trailers et oui pour moi c'était du gros FAKE et yen a raz le cul de nous prendre pour des cons avec cz genre de vidéos des années a l'avance,prenez exemple sur Rockstar SVP fermez la bosser et personne sera déçu.



Je joue sur PS5 vu les dernières vidéos je m'attendais a une CATASTROPHE et bien agréable surprise (si on peut dire ca comme ca bien entendu)

Dommage que le jeu sois pas 100% next gen je sais qu'ils ne peuvent pas se passer du parc ps4 one mais je pense qu'ils vont prendre cher vu l'état du jeu et j'aurais tellement aimé avoir un jeu qui soit a la hauteur des promesses.



C'est correct dans l'ensemble mais faut vraiment se faire a ce flou permanent.

J'ai eu 2 3 bugs surtout des scripts de dialogues qui s'enclenche pas et j'ai du recharger des games ,mais rien des trucs farfelues qu'on voit sur les vidéos posté hier,j'imagine que ca provenait des versions ps4.



Passé ca l'ambiance et la DA font le reste et tout amateur de SF et de CP sera conquis,je kiff à mort.



On se sent petit devant cette grandeur c'est vraiment super bien retranscrit.

L'immersion est hyper réussi mais contrebalancer malheursement par des choses comme des pnj clones ou des animations parfois d'antan.



Je ne vais pas parler de l'ia qui est l'un des plus grands retour en arrière que j'ai pu voir sur cette génération,c'est zéro/20.

Les mecs reste figé,te vois te vois plus en 1 demi seconde....



Pareil quand on est en voiture,tu tarrete les 2 voitures derrière ne bouge plus reste planté la n'ont pas l'idée de te doublé ou klaxonner juste ils bougent plus,cassage dimersion bonjour,j'avais pas vu ca depuis gta 3 sur ps2.



C'est dommage car c'est des petits trucs mis bout a bout qui sabote un travail énorme,et je vous le dis malgré ca on est happé par la ville.



La conduite des véhicules jen parle pas c'est pareil c'est scandaleux je vais même pas m'étendre sur le sujet...



Sur le reste que dire les dialogues sont de qualité,la VO est ÉNORME,franchement même si j'ai vu que la vf était sympa impossible pour moi de jouer en français xa me sort du truc direct donc je ne peux que conseiller la vo pour profiter de tous ces dialogues savoureux.



Pour l'histoire difficile d'émettre un jugement après 8h de jeu je trouve que ca se mets en place assez lentement et honnêtement difficile de lâcher le pad,les différents protagonistes sont intéressants et les quêtes pour l'instant de qualité.



La mise en scène déboîte et réserve même du grand spectacle.



Mention spéciale pour la B.O qui est un vrai régal pour les amateurs du genre.



Honnêtement,même si le jeu nous fait une watch dogs 2.0 avec leurs trailers mito je conseille l'achat a tous les fans du genre et tour ceux qui ont une ps5,ca fait un peu mal aux yeux après DMS OU Spiderman évidemment mais ça vaut vraiment le coup de dépasser ça.



Moi j'y retourne!



Ps: on peut modifier la taille de sa **** mais on peut pas choisir la corpulence de son personnage,le truc le plus bateau d'un éditeur depuis 20 ans !