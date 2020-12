Ça c'est le genre de projet qui aiguise mon appétit, clairement. C'est le FUTUR du stockage en ligne si tout se passe comme prévu.D'un coté on à Nextcloud, le champion du cloud personnel en "open-source" qui vous permet de gerer votre stockage sans que les GAFAM y mettent le nez dedans.Et de l'autre, on a SIA, une solution de stockage "décentralisé" basé sur une blockchain.En combinant les deux, vous avez votre cloud personnel à domicile avec une haute disponibilité de vos fichiers grâce au stockage décentralisé.Les prix au To sont hyper compétitifs (3,99 dollars le To contre 20 à 23 dollars chez AWS/Google).Il existe aussi SiaStream pour stocker les contenus multimédias pour les rendre accessible sur Plex, Kodi (et surement Jellyfin) ainsi qu'une solution pour stocker les sauvegardes via Duplicati.Pour plus d'informations :