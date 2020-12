Les années 70



Une bonne part des travaux sur la virtualisation fut développée au centre scientifique de Cambridge d’IBM en collaboration avec le MIT, où fut mis au point le système expérimental CP/CMS, devenant ensuite le produit (alors nommé Hyperviseur) VM/CMS. Par la suite, les mainframes (serveurs IBM) ont été capables de virtualiser leurs systèmes d’exploitation avec des technologies spécifiques et propriétaires, à la fois logicielles et matérielles. En 1979 fut annoncé par exemple sur les IBM 4331 et 4341 un accélérateur VM optionnel et microcodé.



Les années 80-90



Dans la deuxième moitié des années 1980 et au début des années 1990, on a créé des embryons de virtualisation sur des ordinateurs personnels. Ces solutions pouvaient être soit purement logicielles, soit couplées à du matériel additionnel (ajout de processeur, carte réseau, etc.). Et c’est sur des ordinateurs Amiga équipé de processeur hétérogène comme le 80386 et 80486, 68xxx, et PPC qu’il était possible de lancer d’autres OS comme un Windows, Mac OS, voire des solutions Linux. Le tout en multitâche sous AmigaOS. Pour les PC, il y avait des émulateurs comme le SideCar et PC Task. Sur Macintosh, Emplant et ShapeShifter.



Fin des années 90, début 2000



Dans la seconde moitié des années 1990, les émulateurs sur x86 des vieilles machines des années 1980 ont connu un énorme succès, notamment les ordinateurs Atari, Amiga, Amstrad et les consoles NES, SNES, Neo-Geo AES. La société VMware développa et popularisa à la fin des années 1990 et au début des années 2000 un système propriétaire de virtualisation logicielle des architectures de type x86 pour les architectures de type x86. Les logiciels libres Xen, KVM, QEMU, Bochs, Linux-VServer, Virtual Box et les logiciels propriétaires mais gratuits VirtualPC, Virtual Server et VMware Server ont achevé la popularisation de la virtualisation dans le monde x86.

On pense généralement que le concept de virtualisation trouve son origine à l'époque des ordinateurs centraux, à la fin des années 60 et au début des années 70, lorsqu'IBM a investi beaucoup de temps et d'efforts dans le développement de solutions robustes de partage du temps. Le partage du temps fait référence à l'utilisation partagée des ressources informatiques entre un grand groupe d'utilisateurs, visant à augmenter l'efficacité des utilisateurs et les ressources informatiques coûteuses qu'ils partagent. Ce modèle a représenté une avancée majeure dans la technologie informatique : le coût de la mise à disposition d'une capacité informatique a considérablement diminué et il est devenu possible pour les organisations, et même pour les particuliers, d'utiliser un ordinateur sans en posséder un. Des raisons similaires sont à l'origine de la virtualisation de l'informatique industrielle standard aujourd'hui : la capacité d'un seul serveur est si importante qu'il est presque impossible pour la plupart des charges de travail de l'utiliser efficacement. La meilleure façon d'améliorer l'utilisation des ressources et, en même temps, de simplifier la gestion des centres de données, est la virtualisation.



Les centres de données utilisent aujourd'hui des techniques de virtualisation pour faire abstraction du matériel physique, créer de grands pools agrégés de ressources logiques constitués de CPU, de mémoire, de disques, de stockage de fichiers, d'applications, de réseaux, et offrir ces ressources aux utilisateurs ou aux clients sous la forme de machines virtuelles agiles, évolutives et consolidées. Même si la technologie et les cas d'utilisation ont évolué, la signification fondamentale de la virtualisation reste la même : permettre à un environnement informatique d'exécuter plusieurs systèmes indépendants en même temps.

Pour résumer simplement, la virtualisation permet de faire tourner sur une machine physique plusieurs systèmes d’exploitations comme s’ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes.Les avantages sont nombreux :- Administration centralisé,- Plusieurs systèmes différents (Windows, MacOS, Linux, Android, etc) peuvent fonctionner simultanément sur une machine physique,- Ajout d’une couche d’abstraction entre la machine virtuelle et la machine physique. Ce qui signifie que la VM (c’est plus simple à écrire) n’a aucun lien qui la rattache à la machine physique d’origine et peut-être déplacer vers des dizaines (voir des centaines) d’autres machines sans aucun problème de compatibilité,- Meilleure utilisation des ressources disponibles et une consolidation renforcé.- Réduction des coûts (électricité, climatisation)Mieux que des mots, une vidéo de vulgarisation.Dans un registre plus global, Sayfollah fait un excellent résumé des avantages de la virtualisation.Un petit historique s’impose pour mieux comprendre les origines de la virtualisation. Je m'aide pour ce faire de cet excellent article de Whisper.io et du site Oracle.Sources : https://www.wisper.io/fr/les-grands-principes-de-la-virtualisation/Source : https://docs.oracle.com/cd/E26996_01/E18549/html/VMUSG1010.html Et un autre article plus complet à ce sujet : https://interstices.info/les-debuts-dune-approche-scientifique-des-systemes-dexploitation/#2b Pour le prochain article, on abordera :- L'hyperviseur KVM inclus dans le kernel Linux ainsi que de QEMU,- La solution de virtualisation Proxmox VE,- Et les différents types de virtualisation (type 1/2, paravirtualisation, full virtualisation)