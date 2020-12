casser les c*Cyberpunk toujours pas expédié, en attente de livraison fournisseur, je suis à deux doigts d'annuler là ...je peux avoir la version démat (store us) avec le FR inclus pour 49€Et également en démat (store russe) donc russe et anglais uniquement pour 42€Vous me conseillez de faire quoi? j'annule la fnac, je prends en démat usa pour 49€ ? çe me fait chié de mettre ce prix là pour du démat, ça serait 40€ max ok ...Sinon avec amazon prime je peux l'avoir en boîte pour 52,99€ mais samedi ....donc trop tard et je souhaite avoir le jeu demain, Carrefour c'est 60€ ???