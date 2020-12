Les jeux qui ont reçues le plus de GOTY actuellement :



1. The Last of Us Part II - 15

2. Hades - 6

3. Ghost Of Tsushima 2

4. Animal Crossing: Nouveaux horizons - 1

Remake de Final Fantasy 7 - 1

Microsoft Flight Simulator - 1



https://www.gameawards.net/2020/09/2020.html?m=0







Historique Goty sur les 3 dernières années:

2017 Zelda Botw 189

2018 God Of War 199

2019 Death Stranding 90





A votre avis, quel jeu finira avec le plus de GOTY ?